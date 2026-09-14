Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Usando così tanto i chatbot stiamo perdendo la fatica del pensiero?

Beatrice Subissi

©Getty

Oltre il luogo comune del “parlare a scatti” con i bot, il rischio che l’intelligenza artificiale ci stia robotizzando passa dall’adattamento della nostra identità agli algoritmi fino alla delega dello sforzo cognitivo. “Non tutto ciò che una tecnologia può rendere più facile dovrebbe necessariamente diventare facile”, ha dichiarato Mauro Ferraresi, sociologo e semiotico, professore all’Università IULM di Milano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ