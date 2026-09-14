Usando così tanto i chatbot stiamo perdendo la fatica del pensiero?

Oltre il luogo comune del “parlare a scatti” con i bot, il rischio che l’intelligenza artificiale ci stia robotizzando passa dall’adattamento della nostra identità agli algoritmi fino alla delega dello sforzo cognitivo. “Non tutto ciò che una tecnologia può rendere più facile dovrebbe necessariamente diventare facile”, ha dichiarato Mauro Ferraresi, sociologo e semiotico, professore all’Università IULM di Milano