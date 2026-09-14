Sul fronte del centrodestra, Fratelli d'Italia recupera un paio di decimali rispetto a fine luglio e si attesta al 26,9%. Forza Italia scende al 7,6% (-0,4), il peggior dato da circa due anni e mezzo. È proprio qui che emerge la novità forse più attesa: Futuro Nazionale raggiunge lo stesso valore, appaiando virtualmente il partito di Tajani al quarto posto