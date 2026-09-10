GTA 6, ecco il controller da collezione per PS5

Disponibili nelle varianti White Limited Edition e Black Limited Edition, i pad celebrano il lancio del colossal di Rockstar Games, atteso nei negozi il prossimo 19 novembre. Con scorte ridottissime e una richiesta altissima, i dispositivi rischiano di andare esauriti in pochi minuti

Scatta oggi la corsa all'oro per i videogiocatori di tutto il mondo. Sony ha aperto ufficialmente i pre-ordini per i nuovi controller DualSense in edizione limitata dedicati a Grand Theft Auto VI. Disponibili nelle varianti White Limited Edition e Black Limited Edition, i pad celebrano il lancio del colossal di Rockstar Games, atteso nei negozi il prossimo 19 novembre. Con scorte ridottissime e una richiesta altissima, i dispositivi rischiano di andare esauriti in pochi minuti, tanto che lo store ufficiale ha già attivato una sala d'attesa virtuale per gestire il traffico al momento del pagamento.

Il design: i neon e i tramonti di Vice City

Non si tratta di semplici personalizzazioni cromatiche, ma di veri e propri oggetti da collezione progettati per richiamare l'atmosfera dello stato di Leonida. Entrambi i modelli sono caratterizzati da una finitura cangiante che sfuma dai toni caldi del tramonto fino al bagliore elettrico dei neon notturni. La scocca è impreziosita da dettagli tattili a forma di palma e dal logo ufficiale di GTA VI. I giocatori possono scegliere tra due estetiche distinte: White Limited Edition, ispirata alle spiagge bianche e ai cieli pastello della costa, e Black Limited Edition: dedicata al fascino aggressivo della vita notturna di Vice City.

Tecnologia immersiva per la storia di Jason e Lucia

Oltre all'estetica, i nuovi DualSense promettono di essere il mezzo definitivo per vivere l'avventura dei due protagonisti, Jason e Lucia, su PlayStation 5. Grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, i controller offriranno una resistenza dinamica a ogni azione sul campo. I giocatori potranno percepire fisicamente il rombo dei motori, le vibrazioni dell'asfalto e il feedback dei cambi di marcia lungo le highway della città.

Prezzo e disponibilità

I controller sono acquistabili al prezzo consigliato di 84,99€. Per chi effettua il pre-ordine direttamente sulla piattaforma PlayStation Direct, è inclusa la spedizione gratuita a domicilio per il giorno del lancio.