IonQ Italia e Lutech uniscono le forze per accelerare l'adozione industriale del quantum computing in Italia e in Europa, puntando su sicurezza, integrazione di sistema e sovranità tecnologica

IonQ Italia, controllata della multinazionale statunitense leader nel settore quantistico, e Lutech, colosso italiano dei servizi digitali e dell'intelligenza artificiale, hanno siglato una collaborazione strategica della durata iniziale di 24 mesi. L'obiettivo dell'intesa è portare le tecnologie quantistiche di frontiera nei processi industriali reali, rivolgendosi a imprese, Pubbliche amministrazioni e infrastrutture critiche in Italia e nei principali mercati europei. Non si tratta solo di importare tecnologia, ma di creare un vero e proprio asse tecnologico italo-americano in grado di generare proprietà intellettuale e competenze sul territorio nazionale.

Competenze complementari per soluzioni industriali

L'accordo fa leva sulla forte complementarità delle due aziende per superare i limiti dell'informatica classica: IonQ apporta la leadership globale nel calcolo, networking, sicurezza e sensoristica quantistica. Lutech garantisce la conoscenza dei processi industriali, la capacità di system integration e competenze consolidate in AI, cloud, cybersecurity e supercalcolo (Hpc). Questa sinergia permetterà di sviluppare progetti pilota e soluzioni scalabili, riducendo i tempi di calcolo e garantendo livelli di precisione e sicurezza altrimenti impossibili da ottenere.

I settori chiave e la sfida della sicurezza

La roadmap commerciale e industriale toccherà mercati ad alto impatto strategico come servizi finanziari, energia, telecomunicazioni, aerospazio, difesa e sanità. Una delle priorità assolute sarà la sicurezza nell'era post-quantistica. La collaborazione supporterà imprese e istituzioni nella migrazione verso sistemi crittografici sicuri per proteggere dati e comunicazioni sensibili. Parallelamente, verranno sviluppate applicazioni di quantum sensing per la diagnostica medica avanzata e per sistemi di geolocalizzazione indipendenti dal Gps.