Onu, l'allarme sull'AI: "Potrebbe rappresentare rischio per umanità"

L'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare una "minaccia esistenziale per l'umanità" e serve un'azione immediata per ridurne i rischi. È il monito lanciato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk che dice di "condividere le preoccupazioni degli addetti ai lavori sull'Ai avanzata". Nel suo discorso di apertura al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, Turk ha sollecitato "uno sforzo totale per introdurre garanzie ferree in materia di sicurezza dell'Ai, prima che sia troppo tardi". Nei prossimi giorni - ha annunciato - scriverà alle aziende che sviluppano Ai" per esortarle ad adottare subito, nell'ambito delle loro possibilità, misure volte a ridurre i rischi È indispensabile, quantomeno, che i Paesi che ospitano l'Ai e quelli coinvolti nelle sue catene di approvvigionamento concordino delle "linee rosse" comuni.