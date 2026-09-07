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Onu, l'allarme sull'AI: "Potrebbe rappresentare rischio per umanità"

Tecnologia

"Chiedo un impegno totale per stabilire garanzie ferree in materia di sicurezza dell'Ai, prima che sia troppo tardi", ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk in un intervento al Consiglio per i diritti umani, riunito a Ginevra

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L'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare una "minaccia esistenziale per l'umanità" e serve un'azione immediata per ridurne i rischi. È il monito lanciato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk che dice di "condividere le preoccupazioni degli addetti ai lavori sull'Ai avanzata". Nel suo discorso di apertura al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, Turk ha sollecitato "uno sforzo totale per introdurre garanzie ferree in materia di sicurezza dell'Ai, prima che sia troppo tardi". Nei prossimi giorni - ha annunciato - scriverà alle aziende che sviluppano Ai" per esortarle ad adottare subito, nell'ambito delle loro possibilità, misure volte a ridurre i rischi  È indispensabile, quantomeno, che i Paesi che ospitano l'Ai e quelli coinvolti nelle sue catene di approvvigionamento concordino delle "linee rosse" comuni.

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