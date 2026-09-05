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Tecnologia

Il rischio "Ai slop" c'è anche in pubblicità e piace sempre meno

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un recente sondaggio condotto dalla Bentley University e Gallup mostra che gli americani stanno diventando sempre più consapevoli della presenza dell’intelligenza artificiale nelle pubblicità, ma questa maggiore familiarità non si traduce necessariamente in un giudizio positivo

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