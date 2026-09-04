Pokemon Pokopia supera i 5 mln di copie e celebra il Gp di Monza

L'iniziativa porta la firma del content creator Gidano (Ilias Cocchi Pontalti) e della community Animal Crossing Life, che hanno sfruttato le opzioni di personalizzazione del videogioco per ricreare la pista, i box del circuito brianzolo e anche la storica F1, offrendo un modo unico di festeggiare uno dei tantissimi eventi sportivi dell'anno

Pokémon Pokopia ha ufficialmente superato il traguardo di 5 milioni di copie vendute nel mondo*1 in poco più di 4 mesi dal suo debutto su Nintendo Switch 2. Questo straordinario successo, conferma la sorprendente accoglienza riservata al gioco e dimostra come la console di ultima generazione di Nintendo sia la nuova, pulsante casa del franchise Pokémon per vivere tutte le indimenticabili avventure videoludiche della serie e quelle prossimamente in arrivo. Per il momento, Pokémon Pokopia è uno dei videogiochi più apprezzati dell’anno, in particolare per la sua natura di simulatore di vita con protagonisti i Pokémon e, ancor di più, per la vastissima libertà creativa concessa ai suoi giocatori.

Una testimonianza delle illimitate possibilità creative di Pokémon Pokopia, arriva direttamente dalle community italiane che si sono riunite online per riprodurre l’Autodromo Nazionale di Monza in gioco e celebrare il Gran Premio d’Italia di Formula 1, previsto dal 4 al 6 settembre. L'iniziativa porta la firma del content creator Gidano (Ilias Cocchi Pontalti) e della community Animal Crossing Life, che hanno sfruttato le opzioni di personalizzazione del videogioco per ricreare la pista, i box del circuito brianzolo e anche la storica F1, offrendo un modo unico di festeggiare uno dei tantissimi eventi sportivi dell'anno. Dopo i più iconici monumenti italiani, dal Colosseo, al Ponte di Rialto, fino ad arrivare al Tempio della Concordia, anche l’adrenalina dello sport ha preso vita all’interno del mondo dei Pokémon.

Pokémon Pokopia è un’esperienza di simulazione di vita rilassante e orientata alla cooperazione, dedicata alla creazione e alla costruzione a blocchi in un mondo arido e privo di umani. Allontanandosi dalle classiche meccaniche di lotta e cattura, il gioco permette di vestire i panni di un Ditto trasformato in Allenatore, chiamato a riportare in vita una terra desolata e a riqualificare l'ambiente sfruttando le sue abilità di copia. Accompagnati da personaggi inediti come il Professor Tangrowth e la piccola Pallichu, i giocatori dovranno coltivare la bellezza naturale del mondo e collaborare attivamente con altri Pokémon per ricostruirlo, attraverso l'esplorazione, la costruzione e la raccolta di risorse. Grazie a un ritmo contemplativo e alla possibilità di giocare in compagnia fino a quattro giocatori, sia in locale sia online, l'avventura invita a unire le forze per arredare, ripopolare e personalizzare un paradiso condiviso e accogliente, mettendo al centro dell'esperienza la creatività e la convivenza quotidiana.

Per arricchire ulteriormente l'universo di gioco, è già disponibile la prima parte del Pass di espansione a pagamento di Pokémon Pokopia*2, un contenuto aggiuntivo ideato per ampliare in modo significativo l'esperienza complessiva. L'espansione introduce nuove aree esplorabili, Pokémon inediti da incontrare e una vasta gamma di elementi decorativi, garantendo ai giocatori tantissimi nuove opzioni di personalizzazione. Nel contenuto scaricabile a pagamento, i giocatori potranno accedere a tre parti di contenuti aggiuntivi per espandere il proprio paradiso Pokémon. La Parte 1, Fondale Bolleblub, pubblicata il 5 agosto, include una città sottomarina con nuovi Pokémon da scoprire, nuovi arredamenti, nuovi piatti da preparare e molto altro. Contestualmente è stato rilasciato un aggiornamento software gratuito per tutti i giocatori di Pokémon Pokopia, che aggiunge la mossa "Sub" per consentire a Ditto di esplorare i fondali marini. Le parti 2 e 3 del Pass di espansione sono in arrivo rispettivamente alla fine del 2026 e all’inizio del 2027.