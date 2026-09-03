Progettato per dominare l'outdoor - con funzioni avanzate per sci e ciclismo - e gli sport invernali indoor, il nuovo smartwatch è il compagno perfetto per le sfide più intense e per un'esperienza wearable intelligente e performante. La batteria può durare fino a 21 giorni con una singola carica in condizioni di utilizzo leggero

Un compagno perfetto per le sfide sportive più intense, senza mai rinunciare a uno stile raffinato. Huawei ha presentato la serie HUAWEI WATCH GT 7, uno smartwatch di nuova generazione progettato per gli amanti delle attività all'aperto e con un'estetica elegante pensata per l'uso quotidiano. La serie unisce un design audace, funzionalità outdoor avanzate e un monitoraggio completo della salute, per offrire un'esperienza wearable più intelligente e performante.

Un design raffinato e tante colorazioni

La serie HUAWEI WATCH GT 7 fonde perfettamente la funzionalità outdoor con un'estetica raffinata, offrendo nuove opzioni di colori, materiali e design dei cinturini. HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile in due dimensioni, 46 mm e 41 mm, e offre sei colorazioni, tra cui Giallo, Blu e Rosa. Il WATCH GT 7 Pro è disponibile invece in tre varianti di colore: Giallo, Verde e Nero.

Materiali all’avanguardia per uno stile di vita attivo

HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46 mm) si distingue per una ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio, abbinata a un telaio centrale in lega di titanio per garantire durata e una sensazione premium. A completare il tutto c’è il cinturino in fluoroelastomero, che presenta il design HUAWEI EasyCross per offrire una vestibilità sicura e confortevole, sia per l'uso quotidiano che per le attività all'aperto più intense.

Batteria e pagamenti contactless

Per supportare un tracciamento ininterrotto, la serie HUAWEI WATCH GT 7 - disponibile per l'utilizzo con dispositivi iOS e Android - utilizza batterie al silicio ad alta densità. I modelli GT 7 Pro e GT 7 da 46 mm offrono un'eccezionale durata della batteria fino a 21 giorni con una singola carica in condizioni di utilizzo leggero. Gli smartwatch supportano anche i pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, rendendo i pagamenti senza telefono più accessibili e mantenendo al contempo la comodità, nell'ambito della più ampia strategia di Huawei per espandere le funzionalità quotidiane dei dispositivi indossabili.