Huawei, i nuovi smartwatch WATCH GT 7 fra eleganza e funzionalità sportive di alto livello
Progettato per dominare l'outdoor - con funzioni avanzate per sci e ciclismo - e gli sport invernali indoor, il nuovo smartwatch è il compagno perfetto per le sfide più intense e per un'esperienza wearable intelligente e performante. La batteria può durare fino a 21 giorni con una singola carica in condizioni di utilizzo leggero
Un compagno perfetto per le sfide sportive più intense, senza mai rinunciare a uno stile raffinato. Huawei ha presentato la serie HUAWEI WATCH GT 7, uno smartwatch di nuova generazione progettato per gli amanti delle attività all'aperto e con un'estetica elegante pensata per l'uso quotidiano. La serie unisce un design audace, funzionalità outdoor avanzate e un monitoraggio completo della salute, per offrire un'esperienza wearable più intelligente e performante.
Un design raffinato e tante colorazioni
La serie HUAWEI WATCH GT 7 fonde perfettamente la funzionalità outdoor con un'estetica raffinata, offrendo nuove opzioni di colori, materiali e design dei cinturini. HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile in due dimensioni, 46 mm e 41 mm, e offre sei colorazioni, tra cui Giallo, Blu e Rosa. Il WATCH GT 7 Pro è disponibile invece in tre varianti di colore: Giallo, Verde e Nero.
Materiali all’avanguardia per uno stile di vita attivo
HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46 mm) si distingue per una ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio, abbinata a un telaio centrale in lega di titanio per garantire durata e una sensazione premium. A completare il tutto c’è il cinturino in fluoroelastomero, che presenta il design HUAWEI EasyCross per offrire una vestibilità sicura e confortevole, sia per l'uso quotidiano che per le attività all'aperto più intense.
Batteria e pagamenti contactless
Per supportare un tracciamento ininterrotto, la serie HUAWEI WATCH GT 7 - disponibile per l'utilizzo con dispositivi iOS e Android - utilizza batterie al silicio ad alta densità. I modelli GT 7 Pro e GT 7 da 46 mm offrono un'eccezionale durata della batteria fino a 21 giorni con una singola carica in condizioni di utilizzo leggero. Gli smartwatch supportano anche i pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, rendendo i pagamenti senza telefono più accessibili e mantenendo al contempo la comodità, nell'ambito della più ampia strategia di Huawei per espandere le funzionalità quotidiane dei dispositivi indossabili.
Le nuove modalità per gli sport invernali indoor
La serie HUAWEI WATCH GT 7 offre un'ampia gamma di modalità di allenamento e analisi dei dati di livello professionale, posizionandosi come il partner ideale sia per gli avventurieri dell'outdoor che per gli appassionati di fitness. Il nuovo smartwatch introduce nuove modalità per gli sport invernali indoor, eliminando i vincoli stagionali e geografici per consentire agli utenti di allenarsi secondo i propri ritmi. Sfruttando un sistema di sensori multipli integrati, lo smartwatch rileva automaticamente l'attività di sci o snowboard e traccia il tempo di allenamento attivo monitorando i minimi cambiamenti di postura e altitudine, anche quando il segnale GPS non è raggiungibile. Che si tratti di snowboard o sci, lo smartwatch traccia con precisione distanza, velocità e dislivello totale in discesa. Dispone inoltre di un sistema intelligente che distingue le discese attive dai periodi di riposo o dal tempo trascorso sugli impianti di risalita o sui tapis roulant.
Mappe, rilevamento delle curve e Team-Up per lo sci all’aperto
Per l'esplorazione alpina all'aperto, gli utenti possono scaricare mappe per oltre 3.000 comprensori sciistici in tutto il mondo tramite l'app Huawei Health e sincronizzarle istantaneamente con lo smartwatch. Questa funzione funge da utile guida per i principianti, indicando in modo chiaro la difficoltà dei percorsi e prevenendo deviazioni involontarie su piste impegnative. Gli sciatori più esperti, invece, possono utilizzare le mappe per perfezionare i loro percorsi e rivedere i dati sulle prestazioni specifici della pista. Sui percorsi all'aperto, lo smartwatch registra i dati completi della discesa e gli itinerari e introduce anche la prima funzione di rilevamento delle curve del settore, che conta le curve brevi e medio-lunghe calcolandone il raggio. Altra novità della serie HUAWEI WATCH GT 7 è il rilevamento della forza G, una funzione che calcola e visualizza la forza centrifuga esercitata sul corpo durante le curve strette, fornendo agli sciatori un feedback utile per affinare la tecnica. A completare la suite delle nuove funzioni per gli sport invernali c'è Team-Up, che consente agli utenti di monitorare le posizioni in tempo reale e le metriche delle prestazioni dei compagni di squadra sulle piste, aggiungendo la connettività alle uscite di gruppo.
Le funzionalità per il ciclismo con il monitoraggio delle prestazioni
La serie HUAWEI WATCH GT 7 non dimentica poi la modalità di ciclismo all'aperto per la quale introduce nuove funzioni, tra cui Pianificazione della salita, Trasmissione dati della salita e Avvisi per curve strette. Prima di una corsa, lo smartwatch genera un profilo dettagliato delle salite in arrivo, offrendo ai ciclisti le informazioni necessarie per gestire strategicamente la propria resistenza. Durante la salita, trasmette in tempo reale la pendenza e la distanza rimanente. Se un ciclista si avvicina a una curva stretta a velocità eccessiva, lo smartwatch fornisce in modo proattivo avvisi tattili e vocali per migliorare la sicurezza. Dopo la corsa, la funzione Workout Analysis fornisce infine metriche precise di allenamento e analisi dettagliate, aiutando i ciclisti a migliorare le prestazioni evitando i rischi del sovrallenamento.
Pianificare la giornata con un briefing mattutino sulla salute
I nuovi smartwatch sono infine dotati di funzionalità avanzate di monitoraggio della salute: forniscono agli utenti gli strumenti necessari per identificare precocemente potenziali rischi e apportare modifiche consapevoli alla propria routine quotidiana. L'aggiornata funzione Health Insights include ora un briefing mattutino completo, un punteggio di prontezza fisica personalizzato e un'analisi della salute. Insieme, queste funzioni forniscono raccomandazioni più chiare e attuabili per il benessere quotidiano. Al centro di questo aggiornamento c'è l’Indice di prontezza fisica, che sintetizza i dati relativi alla qualità del sonno, alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), allo stato emotivo e alle calorie attive bruciate. Classificando il recupero quotidiano in cinque livelli distinti, fornisce un'istantanea intuitiva e basata sulla forma fisica ogni mattina.
I prezzi e i servizi di assistenza HUAWEI Care Pass
La serie HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile a partire da 299 euro per HUAWEI WATCH GT7 e 429 euro per HUAWEI WATCH GT 7 PRO ed è acquistabile su HUAWEI Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo. Per garantire un'esperienza d'uso senza pensieri, per tutti gli acquisti su qualsiasi canale è incluso HUAWEI Care Pass, utilizzabile dall’utente entro due anni per una volta su ciascuno dei seguenti servizi:
- Protezione dello schermo: se lo schermo del dispositivo si rompe o si incrina a causa di collisioni accidentali, cadute o pressione durante il normale utilizzo, l'utente può usufruire di una singola riparazione.
- Sostituzione batteria
- Protezione cover posteriore: se la cover posteriore del dispositivo si rompe o si in-crina a causa di urti accidentali, cadute o pressioni durante il normale utilizzo.
- Protezione corona: se la corona girevole del dispositivo si danneggia a causa di urti accidentali, cadute o pressioni durante il normale utilizzo.
La nuova serie HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile su HUAWEI Store. I consumatori possono registrarsi su HUAWEI Store per ricevere un coupon esclusivo del valore di 70€, valido su entrambi i modelli, da utilizzare al momento dell'acquisto, tramite il seguente link.