Profili AI su Instagram, senza etichetta esclusi da Esplora e Reels

Instagram, stretta sui profili generati da AI: senza etichetta esclusi da Esplora e ReelsTecnologia
La società introduce la dicitura "Profilo generato dall'AI" per identificare gli account che mostrano persone create artificialmente. La piattaforma avverte che i profili privi di etichetta non saranno più consigliati e potrebbero vedere ridotta la visibilità in alcune sezioni
Nuove direttive sulla trasparenza per Instagram, che aggiorna il modo di etichettare i contenuti multimediali frutto dell'intelligenza artificiale. Nello specifico, la dicitura "Creator AI" diventa "Profilo generato dall'AI". Attraverso questa modifica, la piattaforma social punta a offrire agli utenti un riscontro immediato e trasparente ogni volta che si imbattono in account gestiti o popolati interamente da volti e identità create tramite intelligenza artificiale.
Il feedback della community
Secondo Meta, gli utenti non gradiscono scoprire solo dopo l'interazione che un profilo apparentemente reale è in realtà generato dall'AI. L'azienda sottolinea che l'etichetta "Profilo generato dall'AI" riguarda esclusivamente i profili che mostrano persone artificiali, non l'uso ordinario di strumenti di AI nel processo creativo dei creator.
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Impatto sulla visibilità dei profili
Instagram avverte che i profili generati dall'AI privi di etichetta potrebbero non essere più consigliati e vedere ridotta la propria visibilità. "Questi account riceveranno una notifica: il profilo e i suoi contenuti non compariranno più tra le raccomandazioni rivolte a chi non li segue già, ad esempio in Reels ed Esplora", precisa la società. "Gli account potranno aggiungere l'etichetta oppure contestare la decisione attraverso la sezione Stato dell'account".