L’AI non è neutra: perché la tecnologia amplia il gender gap

L’intelligenza artificiale potrebbe trasformarsi in un boomerang: le donne sono le più esposte all’automazione, ma restano escluse dallo sviluppo tecnologico. Per invertire la rotta, bisogna ripartire dalla scuola e dal “paradosso dell’autoefficacia” scardinando stereotipi e paure. “La tecnologia non è un territorio a cui chiedere il permesso di entrare”, ha sottolineato Monica Bertelli, psicologa e membro del Comitato Scientifico di MyEdu. “Le ragazze devono avere la possibilità di partecipare alla sua costruzione