Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Meta ora cambia Instagram per i minori, ma il problema resta l'algoritmo

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

L’accordo che chiude il maxi-processo intentato da una coalizione bipartisan di procuratori generali statunitensi impone al gruppo di Zuckerberg limiti e nuove protezioni per gli adolescenti. È una svolta significativa ma secondo esperti ed ex dipendenti interviene soprattutto sul tempo trascorso sulle piattaforme, senza modificare davvero le logiche che ne governano l’engagement

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ