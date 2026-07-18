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Cosa resta di Twitter 20 anni dopo

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

A vent'anni dal lancio pubblico, Twitter ha lasciato un'impronta profonda nel giornalismo, nella politica e nel dibattito pubblico. Oggi, trasformato in X da Elon Musk, resta influente ma ha perso il ruolo centrale che aveva nella conversazione globale

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