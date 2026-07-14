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Tutti vogliono vietare i social agli under 16: cosa dicono i sondaggi

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un nuovo sondaggio del Pew Research Center mostra come la maggioranza degli statunitensi sia a favore dell’introduzione di limiti per tutelare il benessere psicologico e la sicurezza dei più giovani. E anche tra gli europei, molti sono pro-ban

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