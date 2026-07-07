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Se a scuola insegna l’Ai: la scommessa dei ricchi della Silicon Valley

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Sempre più famiglie benestanti americane scelgono istituti privati che affidano gran parte dell'insegnamento all'intelligenza artificiale. Promettono lezioni personalizzate, poche ore di studio tradizionale e più spazio a imprenditorialità e competenze pratiche. Ma dietro il modello restano molti dubbi: mancano verifiche indipendenti sui risultati, il ruolo degli insegnanti cambia radicalmente e cresce il timore che la scuola diventi un laboratorio sperimentale riservato a chi può permetterselo

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