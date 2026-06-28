Gitex AI Europe 2026 a Berlino: programma ed eventi

L'evento dedicato alle sfide dell’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie torna a Berlino il 30 giugno e il 1º luglio con panel, masterclass, workshop
Berlino si prepara a ospitare il 30 giugno e il primo luglio uno dei principali eventi europei dedicati alle sfide dell’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie: Gitex AI Europe 2026. La manifestazione che si svolgerà alla Messe Berlin non è solo fiera espositiva ma rappresenta anche un'opportunità strategica di business e per lo sviluppo di rapporti tra start up, attori internazionali del settore e istituzioni.
Il programma
L’agenda di Gitex AI Europe, organizzato da Kaoun International GmbH - divisione internazionale del Dubai World Trade Centre (DWTC) - in collaborazione con Messe Berlin, è ricca di incontri: dalla governance dei dati alla cybersecurity passando per l’automazione dei processi e la sovranità digitale. Al centro le criticità e le opportunità dell’AI a livello europeo. Il tema degli investimenti sarà affrontato in diversi panel: di cosa hanno bisogno le aziende tecnologiche d'Europa? Quali comportamenti degli investitori migliorano effettivamente le probabilità di un fondatore di costruire un'azienda di successo globale partendo dall'Europa? Il programma completo delle due giornate è presente sul sito ufficiale di Gitex AI Europe.
Oltre ai panel
Accanto ai tradizionali panel è previsto, inoltre, un programma di masterclass e workshop per offrire un apprendimento pratico, approfondimenti di esperti e conoscenze sul campo in ambito di intelligenza artificiale, sicurezza informatica, cloud, dati, informatica quantistica e tecnologie emergenti, pensati per leader, sviluppatori e responsabili di aziende attive nel tech. In preparazione di Gitex AI Europe, il 29 giugno si terrà un evento esclusivo su invito che punta a mostrare l'eccellenza dell'innovazione italiana nei settori Deep Tech, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale applicata all’industria. Si riuniranno presso l’ambasciata d'Italia startup, investitori, aziende e leader dell'ecosistema per discussioni, presentazioni di startup e networking strategico. Per facilitare la partecipazione a Gitex, è disponibile un’app, scaricabile qui, in cui è possibile esplorare l’agenda, entrare in contatto con gli innovatori, orientarsi tra gli stand all'interno della fiera e rimanere aggiornati durante tutto il Gitex AI Europe.
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