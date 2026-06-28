Gitex AI Europe 2026 a Berlino: programma ed eventi

L'evento dedicato alle sfide dell’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie torna a Berlino il 30 giugno e il 1º luglio con panel, masterclass, workshop ascolta articolo

Berlino si prepara a ospitare il 30 giugno e il primo luglio uno dei principali eventi europei dedicati alle sfide dell’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie: Gitex AI Europe 2026. La manifestazione che si svolgerà alla Messe Berlin non è solo fiera espositiva ma rappresenta anche un'opportunità strategica di business e per lo sviluppo di rapporti tra start up, attori internazionali del settore e istituzioni.

Il programma L’agenda di Gitex AI Europe, organizzato da Kaoun International GmbH - divisione internazionale del Dubai World Trade Centre (DWTC) - in collaborazione con Messe Berlin, è ricca di incontri: dalla governance dei dati alla cybersecurity passando per l’automazione dei processi e la sovranità digitale. Al centro le criticità e le opportunità dell’AI a livello europeo. Il tema degli investimenti sarà affrontato in diversi panel: di cosa hanno bisogno le aziende tecnologiche d'Europa? Quali comportamenti degli investitori migliorano effettivamente le probabilità di un fondatore di costruire un'azienda di successo globale partendo dall'Europa? Il programma completo delle due giornate è presente sul sito ufficiale di Gitex AI Europe.