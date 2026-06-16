Google Earth, arriva il simulatore di volo per viaggiare sul mondo

Un’esperienza ancora più immersiva quella proposta dal software che, usando immagini satellitari, permette di osservare tutto il mondo dall’alto e non solo. Il flight simulator è disponibile per il web ed è progettato per una fruizione semplice e occasionale

Google Earth lancia il flight simulator: una sezione all’interno del sito web che permette di volare sopra ogni parte del mondo sfruttando immagini satellitari e immagini tridimensionali di città ed elementi naturali. Per tutti colori che sognano di volare ma non sono diventati piloti di professione, ecco un nuovo simulatore che, in modo semplice, permette di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Come funziona

Il simulatore di volo è disponibile solo sulla versione di Google Earth per il web e funziona in un modo intuitivo, pensato per i più curiosi che non necessitano di controlli particolarmente avanzati o di dinamiche di volo perfettamente fedeli. Ma vediamo come funziona. Prima di tutto, è necessario avere un pc perché il simulatore non è accessibile nelle versioni smartphone. Poi, fondamentale è avere una connessione internet stabile perché i dati pesanti possono rallentare i tempi di caricamento. Dopo aver aperto il sito di Google Earth, si deve cliccare su “Esplora la Terra”, nella parte superiore della schermata. Poi, aprendo il menù “Strumenti” si trova il pulsante “Simulatore di volo”.