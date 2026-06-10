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Tecnologia

Il “triangolo dei data center”: progetti, aperture e hub in Italia

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini

©Getty

La Lombardia sarà la prima Regione ad avere una legge sui data center, che sono 33 ma in espansione. Come negli Stati Uniti e nelle aree dove iniziano a sorgere non mancano le proteste anche in Italia. Abbiamo fatto un punto su investimenti e appelli, progetti attivi e futuri

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