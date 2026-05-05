A che punto è la digitalizzazione in Italia?

Un recente report dell’Istat mostra come nel 2025 il 54,3% delle persone tra i 16 e i 74 anni possieda almeno competenze tecnologiche di base, un dato in aumento di 8,4 punti percentuali rispetto al 2023. Si tratta di un progresso importante e quasi doppio rispetto a quello registrato nella media Ue
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