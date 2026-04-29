OpenAI lavora al primo smartphone senza app: possibile uscita nel 2028

Il modello, nella forma, non dovrebbe presentare differenze dai classici smartphone: grande display e fotocamera di qualità. La differenza fondamentale, stando alle indiscrezioni, sarà l’assenza di app: a svolgere le attività e rispondere alle richieste degli utenti saranno dei moduli di intelligenza artificiale

Il primo smartphone OpenAI potrebbe arrivare nel 2028. Il colosso di intelligenza artificiale fondata da Sam Altman starebbe infatti lavorando a un nuovo telefono che non avrà più le applicazioni alle quali siamo abituati ma si baserà su agenti AI in grado di svolgere più attività parallelamente e rispondere a tutte le richieste degli utenti. A diffondere la notizia è Ming-Chi Kuo, analista che già in passato è stato precursore di grandi novità in ambito big tech e dispositivi Apple. Kuo ha postato su X un lungo articolo nel quale spiega tutte le informazioni in suo possesso sul nuovo dispositivo di OpenAI e parla di un accordo della startup di Altman con Mediatek e Qualcomm, che si occuperanno della parte hardware.