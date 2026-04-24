OpenAi, annunciato GPT 5.5: ecco le principali novità

Arriva una nuova evoluzione dell’intelligenza artificiale di OpenAI, un modello pensato per gestire attività professionali complesse con maggiore autonomia e precisione. Il rilascio iniziale riguarda gli utenti di Codex e ChatGPT
OpenAI ha annunciato GPT-5.5, una nuova evoluzione del suo modello linguistico pensata per gestire attività professionali articolate. Il rilascio riguarda inizialmente gli utenti di Codex e ChatGPT, con una successiva estensione prevista anche alle Api (Application Programming Interface, ovvero strumenti per integrare il modello in software e servizi). Secondo l’azienda, il nuovo modello di Intelligenza artificiale punta a ridurre la supervisione necessaria nei compiti più complessi.
Le novità di GPT-5.5
Nel comunicato ufficiale, OpenAI ha illustrato le principali novità di GPT-5.5, accompagnandole con grafici che mostrano progressi in velocità, versatilità e continuità operativa nei flussi di lavoro più articolati. Tra gli ambiti di miglioramento evidenziati c’è la programmazione di codice, con miglioramenti nelle fasi di scrittura, debugging, test e validazione. Il modello viene indicato come più efficace anche nell’analisi dei dati, nella ricerca di informazioni su larga scala e nella sintesi di contenuti destinati a report e documenti professionali. OpenAI sostiene inoltre che GPT-5.5 riesca a comprendere più rapidamente le richieste degli utenti, richieda meno chiarimenti e lavori con maggiore autonomia fino al completamento dell’attività assegnata. Parallelamente, vengono potenziate alcune funzionalità operative. Tra queste, strumenti avanzati per la creazione di documenti, anteprime più dettagliate e l'integrazione con il browser.
Le applicazioni scientifiche e tecniche
Tra i possibili utilizzi indicati dall’azienda rientra anche la ricerca scientifica e tecnica. OpenAI cita, ad esempio, la capacità del modello di creare una rappresentazione grafica tridimensionale della traiettoria della missione NASA/JPL Horizons, con strumenti di visualizzazione utili a migliorarne la leggibilità. In alcune prove sperimentali, GPT-5.5 avrebbe inoltre contribuito allo sviluppo di dimostrazioni matematiche e all’analisi di grandi dataset biologici. Secondo OpenAI, si tratta di un segnale di come l’intelligenza artificiale possa diventare un supporto concreto anche nelle attività di ricerca avanzata.
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