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Anthropic supera ChatGPT, con Claude oltre 30 miliardi di ricavi

Economia
©IPA/Fotogramma

Nonostante la disputa con il governo Usa, la domanda aziendale continua a salire, con oltre 1.000 clienti che spendono più di 1 milione l'anno. L'accordo strategico con Broadcom e Google garantirà alla startup fino a 3,5 GW di potenza di calcolo dal 2027

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Anthropic ha annunciato che il suo fatturato annuo ha superato i 30 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 9 miliardi registrati alla fine del 2025. L'azienda ha confermato anche la collaborazione con Broadcom e Google per sostenere l'espansione della proprie attività. 

Cresce la domanda per Claude

La startup di intelligenza artificiale ha spiegato che la domanda per i servizi Claude è aumentata rapidamente: più di 1.000 aziende spendono oltre 1 milione di dollari all'anno, più del doppio rispetto a febbraio. La collaborazione con Broadcom e Google, annunciata il mese scorso, servirà a costruire "la capacità necessaria per gestire la notevole crescita che abbiamo riscontrato nella nostra base clienti", ha dichiarato il direttore finanziario Krishna Rao. 

La disputa con il governo Usa non frena la crescita

Nonostante la controversia con il Pentagono - che ha classificato Anthropic come rischio per la catena di approvvigionamento - la crescita dell'azienda non sembra essersi arrestata. Anthropic sostiene che tale etichettatura potrebbe costarle miliardi in mancati ricavi e che oltre 100 clienti hanno espresso dubbi sulla prosecuzione dei rapporti, secondo quanto dichiarato da un avvocato dell'azienda a un giudice di San Francisco. Tuttavia, alcuni partner apprezzano la posizione dell'azienda nei confronti del governo, ha affermato il direttore commerciale Paul Smith. 

Broadcom e Google: accordi fino al 2031

Broadcom sta sviluppando chip basati sulle unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google, proponendo un'alternativa alla tecnologia Nvidia. Le due aziende hanno siglato un accordo di fornitura a lungo termine, valido fino al 2031, come indicato in un documento depositato lunedì. Anthropic, Broadcom e Google stanno ampliando la loro collaborazione strategica, che garantirà alla startup di accedere a circa 3,5 gigawatt di potenza di calcolo, a partire dal 2027. "L'utilizzo di questa maggiore capacità di calcolo per l'IA da parte di Anthropic dipende dal continuo successo commerciale dell'azienda. In relazione a questa implementazione, le parti sono in trattative con alcuni partner operativi e finanziari", ha dichiarato Broadcom nel documento depositato.

Azioni Broadcom in rialzo

Le azioni di Broadcom sono salite fino al 3,6% nelle contrattazioni after-hours dopo la pubblicazione del documento. L'amministratore delegato Hock Tan aveva già parlato della collaborazione durante una conference call sui risultati finanziari il mese scorso. Aveva anche affermato che Broadcom prevede che le vendite dei suoi chip per l'IA supereranno i 100 miliardi di dollari il prossimo anno, diventando così uno dei concorrenti più importanti per Nvidia.

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