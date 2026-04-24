Meta, 8 mila licenziamenti a maggio per finanziare investimenti AI

Meta ha avviato le pratiche per licenziare 8 mila dei suoi dipendenti e ha annullato i piani di assunzione per 6 mila posizioni aperte. Nel promemoria inviato ai dipendenti, la Chief People Officer Janelle Gale ha rilevato che i tagli si sono resi necessari per consentire all'azienda di operare in modo più efficiente e per compensare i propri investimenti nell'intelligenza artificiale. "Non si tratta di una scelta facile e comporterà il dover far andare via persone che hanno fornito contributi significativi a Meta durante la loro permanenza qui", ha scritto Gale.