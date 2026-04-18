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In Italia, abbiamo tre oggetti connessi a persona: domande?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Il mercato del cosiddetto Internet of Things cresce del 12% e supera i 175 milioni di gadget connessi. Utility, auto e building guidano la domanda mentre l’integrazione con l’intelligenza artificiale inizia a produrre ritorni concreti. Ma burocrazia e incertezze sul piano Transizione 5.0 frenano la corsa

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