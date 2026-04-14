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Tecnologia

In Australia il divieto dei social ai minori non funziona (per tutti)

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Uno studio mostra che la maggioranza dei minori australiani continua a usare i social nonostante il divieto under 16. Tra account chiusi e controlli aggirati, le norme si scontrano con piattaforme progettate per essere aperte, partecipative e difficili da “contenere” per davvero

 

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