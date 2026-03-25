Apple Business, lanciata nuova piattaforma per servizi e dispositivi

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Apple Business, nuova piattaforma per servizi e dispositivi aziendali: come funziona

Tecnologia

Si tratta di un ecosistema nato per semplificare radicalmente l’operatività quotidiana, sostituendo e integrando in un’unica interfaccia soluzioni finora frammentate come Apple Business Essentials, Manager e Connect. Il pilastro della piattaforma è il sistema di Mobile Device Management (MDM) integrato

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Apple segna un punto di svolta per il settore enterprise annunciando Apple Business, una piattaforma progettata per abbattere le barriere tra gestione tecnologica e strategie di marketing. Si tratta di ecosistema nato per semplificare radicalmente l’operatività quotidiana, sostituendo e integrando in un’unica interfaccia soluzioni finora frammentate come Apple Business Essentials, Manager e Connect. Il pilastro della piattaforma è il sistema di Mobile Device Management (MDM) integrato. Grazie all’introduzione dei “Blueprints”, gli amministratori IT possono ora definire profili di configurazione estremamente granulari. Questo abilita il cosiddetto zero-touch deployment: i dipendenti ricevono i propri dispositivi (Mac, iPhone o iPad) e, non appena estratti dalla scatola e accesi, trovano app, policy di sicurezza e impostazioni di rete già configurate, senza alcun intervento manuale da parte dei tecnici.

L’hub per i dipendenti

L'esperienza utente è centralizzata in una nuova app Apple Business dedicata ai dipendenti. Si tratta di un vero e proprio portale self-service da cui il personale può scaricare software autorizzato, consultare la rubrica aziendale e richiedere assistenza tecnica immediata, migliorando l'autonomia e la produttività interna. Oltre all’aspetto tecnico, Apple Business potenzia la visibilità del marchio. Le aziende potranno ora gestire in modo centralizzato la propria presenza su Apple Maps, Mail e Wallet. La transizione verso questo nuovo modello inizierà ufficialmente il 14 aprile, data in cui Apple Business verrà reso disponibile in oltre 200 Paesi. Per quanto riguarda la nuova componente pubblicitaria su Mappe, il rilascio è previsto per l’estate, partendo inizialmente dai mercati di Stati Uniti e Canada.

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