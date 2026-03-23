OpenAI, raddoppio organico per competere con AI Google e Anthropic

Da 4500 a 8000 dipendenti entro la fine dell'anno. Le nuove assunzioni pianificate da OpenAI non riguardano un unico comparto aziendale, ma si distribuiscono in modo mirato tra aree considerate strategicamente prioritarie: ingegneria del software, ricerca sull’intelligenza artificiale e funzioni commerciali ascolta articolo

OpenAI si trova in una fase di trasformazione: da laboratorio di ricerca d'avanguardia a protagonista industriale del mercato globale dell'intelligenza artificiale. Con l'ambizioso piano di portare il proprio organico da circa 4.500 a 8.000 dipendenti entro la fine del 2026, e con una serie di acquisizioni mirate a coprire l'intero ciclo di sviluppo del software, l'azienda guidata da Sam Altman sta ridefinendo i confini della competizione tecnologica.

Presidiare l’ecosistema degli sviluppatori Python con Astral L’acquisizione la scorsa settimana di Astral, startup specializzata nella realizzazione di strumenti per sviluppatori Python, costituisce un tassello importante per comprendere la strategia di Altman. Python è diventato, nel corso dell’ultimo decennio, la lingua franca dell’intelligenza artificiale e del machine learning. Chi controlla gli strumenti di sviluppo, i linter, i formatter e i package manager utilizzati dalla comunità Python globale acquisisce una posizione privilegiata nell’ecosistema, una presenza capillare nel flusso di lavoro quotidiano di milioni di sviluppatori. Con Astral, OpenAI non entra solo nel mercato degli strumenti di produttività: entra nel tessuto connettivo della comunità degli sviluppatori.

3 Promptfoo e la sicurezza degli agenti AI Altrettanto significativa è l’acquisizione di inizio marzo di Promptfoo, società specializzata nella sicurezza degli agenti di intelligenza artificiale. Con la proliferazione degli agenti AI autonomi, ovvero di sistemi in grado di pianificare, eseguire azioni e interagire con servizi esterni senza supervisione umana continua, la questione della loro affidabilità e sicurezza è diventata centrale tanto per i clienti aziendali quanto per i regolatori. Promptfoo sviluppa soluzioni per testare e mettere in sicurezza gli agenti AI prima che vengano distribuiti in ambienti di produzione: un processo che può essere paragonato, in senso lato, al penetration testing nel campo della cybersecurity tradizionale. Potrebbe interessarti SkyTG25 Noi e l'intelligenza artificiale