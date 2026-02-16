Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

X down, problemi accesso a sito e app per utenti in Italia, Usa e Uk

Tecnologia
©Getty

Lo segnala Downdetector.com, che monitora le interruzioni raccogliendo report di stato da diverse fonti. La piattaforma del social network di proprietà di Elon Musk risulta inattiva per migliaia di utenti

ascolta articolo

La piattaforma social X (ex Twitter) sta riscontrando problemi di accesso in molte parti del mondo. Il malfunzionamento è stato rilevato sia all'app che al sito per migliaia di utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e anche in Italia. La notizia è stata riportata da Downdetector.com, sito che monitora le interruzioni sul web raccogliendo report di stato da diverse fonti. In particolare, in Italia Downdetector indica oltre 2.100 segnalazioni, mentre negli Stati Uniti gli utenti che denunciano il blackout della piattaforma sono più di 23.200.  X, di proprietà di Elon Musk, finora non ha risposto a una richiesta di commento sulla causa dell'interruzione. Il numero effettivo di utenti interessati potrebbe differire da quello mostrato su Downdetector, poiché queste segnalazioni sono inviate dagli utenti.

Tecnologia: Ultime notizie

Un anno di Bimby TM7, tra i prodotti più ricercati

Giovanni Mirenna

Con Roborock F25 ACE Pro le macchie non sono un problema

Giovanni Mirenna

San Faustino, festa dei single: quanti italiani usano le app di dating

Tecnologia

Circa il 24% degli italiani utilizza abitualmente app di incontri, trascorrendovi in media...

Keyless, l’azienda italiana che coniuga biometria e privacy

Daniele Semeraro

Sony annuncia remake di God of War Trilogy. E c'è anche uno spin off

Tecnologia

Santa Monica ha confermato in via ufficiale che gli sviluppatori sono già al lavoro per proporre...

Tecnologia: I più letti