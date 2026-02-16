X down, problemi accesso a sito e app per utenti in Italia, Usa e Uk

La piattaforma social X (ex Twitter) sta riscontrando problemi di accesso in molte parti del mondo. Il malfunzionamento è stato rilevato sia all'app che al sito per migliaia di utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e anche in Italia. La notizia è stata riportata da Downdetector.com, sito che monitora le interruzioni sul web raccogliendo report di stato da diverse fonti. In particolare, in Italia Downdetector indica oltre 2.100 segnalazioni, mentre negli Stati Uniti gli utenti che denunciano il blackout della piattaforma sono più di 23.200. X, di proprietà di Elon Musk, finora non ha risposto a una richiesta di commento sulla causa dell'interruzione. Il numero effettivo di utenti interessati potrebbe differire da quello mostrato su Downdetector, poiché queste segnalazioni sono inviate dagli utenti.