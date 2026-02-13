Sony annuncia remake di God of War Trilogy. E c'è anche uno spin off

Santa Monica ha confermato in via ufficiale che gli sviluppatori sono già al lavoro per proporre ai tanti fan un titolo che comprenderà in un unico pacchetto il remake di tutte e tre le avventure del Fantasma di Sparta

Una notizia che soprenderà piacevolmente gli appassionati di videogiochi e della saga di God of War è arrivata direttamente dall'ultimo State of Play di casa Sony. E' stato infatti annunciato "God of War Trilogy Remake", la rivisitazione di tutti e tre i primi titoli della celebre saga ambientata nel mondo greco antico. Santa Monica, infatti, ha confermato in via ufficiale che gli sviluppatori sono già al lavoro per proporre ai tanti fan un titolo che comprenderà in un unico pacchetto il remake di tutte e tre le avventure del Fantasma di Sparta. Ad oggi, però, non sono stati rilasciati altri indizi in merito, per cui occorrerà aspettare ancora del tempo per conoscere tutti i dettagli specifici sull'operazione di restyling del titolo.