Sony annuncia remake di God of War Trilogy. E c'è anche uno spin off

Sony annuncia il remake di God of War Trilogy. E arriva anche uno spin off del titolo
Santa Monica ha confermato in via ufficiale che gli sviluppatori sono già al lavoro per proporre ai tanti fan un titolo che comprenderà in un unico pacchetto il remake di tutte e tre le avventure del Fantasma di Sparta
Una notizia che soprenderà piacevolmente gli appassionati di videogiochi e della saga di God of War è arrivata direttamente dall'ultimo State of Play di casa Sony. E' stato infatti annunciato "God of War Trilogy Remake", la rivisitazione di tutti e tre i primi titoli della celebre saga ambientata nel mondo greco antico. Santa Monica, infatti, ha confermato in via ufficiale che gli sviluppatori sono già al lavoro per proporre ai tanti fan un titolo che comprenderà in un unico pacchetto il remake di tutte e tre le avventure del Fantasma di Sparta. Ad oggi, però, non sono stati rilasciati altri indizi in merito, per cui occorrerà aspettare ancora del tempo per conoscere tutti i dettagli specifici sull'operazione di restyling del titolo.
Lo spin-off
Ma non è tutto, perchè le novità in merito non sono finite. Sony, infatti, oltre ad aver confermato il prossimo arrivo del remake della trilogia, ha annunciato l'arrivo di "God of War Sons of Sparta", una sorta di capitolo in 2D della serie ambientato in un'epoca precedente rispetto a quanto raccontato dalle dinamiche videoludiche di "God of War". Il titolo, sviluppato da Mega Cat Studios, è già disponibile sul PlayStation Store per chi volesse vivere le avventure di un giovane Kratos durante l'addestramento spartano. Al suo fianco ecco Deimos, fratello del futuro dio della guerra