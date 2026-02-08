L'evento in Italia

Nel corso degli anni, il SID è diventato l'appuntamento di riferimento per istituzioni e operatori del settore. L'edizione italiana 2026 si distingue per un format interattivo basato sul debate, una metodologia didattica che trasforma gli studenti da spettatori a protagonisti attivi. L’evento nazionale italiano si svolgerà a Roma, a partire dalle ore 10.30, presso il Teatro Ambra Jovinelli, e sarà possibile seguirlo in diretta streaming. L'intera giornata è frutto del lavoro dello Youth Panel di Generazioni Connesse, che ha dedicato i due mesi precedenti a laboratori creativi e formazione. Circa 40 giovani del panel saliranno sul palco per portare in scena performance teatrali interattive. Attraverso la recitazione, coinvolgeranno il pubblico e le autorità presenti su tre macro-temi cruciali: il benessere digitale; l'intelligenza artificiale e i deepfake; l'adescamento online. Con il SID 2026 prende il via anche la decima edizione del Mese per la Sicurezza in Rete. Promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da Generazioni Connesse, l'iniziativa chiama a raccolta le scuole di tutta Italia per un mese di divulgazione sull'uso positivo della tecnologia. Tra le novità spicca il lancio di "The Game Changers", un nuovo videogioco educativo per bambini dai 9 ai 12 anni. Pensato per essere usato in classe, il gioco affronta in chiave ludica temi complessi come grooming, phishing, hacking e gestione del tempo online.