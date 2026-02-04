Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

GTA 6, confermata l'uscita il 19 novembre: anche la versione fisica al day one

Tecnologia

Il Ceo Strauss Zelnick ha ribadito la fiducia nel rispettare la scadenza del 19 novembre. Inizialmente il gioco sarà un'esclusiva per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre il debutto su pc avverrà in una fase successiva non ancora definita. Smentito il lancio "solo digitale"

ascolta articolo

L’ultima conferenza con gli investitori di Take-Two ha messo al centro GTA 6, fornendo rassicurazioni cruciali su quello che è forse il videogioco più atteso di sempre. Dopo alcuni rinvii che hanno spostato la finestra di lancio dall'autunno 2025 al 19 novembre 2026, i vertici della compagnia hanno voluto dissipare i dubbi legati a nuove possibili attese e alla distribuzione del titolo.

Nessun ritardo per la versione fisica

Confermata della data di uscita: Il Ceo Strauss Zelnick ha ribadito la fiducia nel rispettare la scadenza del 19 novembre. Inizialmente il gioco sarà un'esclusiva per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre il debutto su pc avverrà in una fase successiva non ancora definita. Smentito il lancio "solo digitale": Contrariamente alle indiscrezioni che ipotizzavano l'assenza di dischi al day-one per evitare leak anticipati, Zelnick ha confermato a Variety che non è previsto alcun ritardo per la versione fisica. Le copie su disco arriveranno nei negozi contemporaneamente alla versione digitale. Questo significa che mancano solo pochi mesi prima di poter vedere un nuovo trailer esteso o le prime sequenze di gameplay reali.

Tecnologia: Ultime notizie

“Milioni di persone hanno creato deepfake nudi su Telegram”: l'analisi

Tecnologia

Un’indagine condotta dal Guardian ha identificato almeno 150 canali sull’app di messaggistica,...

eBay lancia in Italia eBay Live: lo shopping diventa interattivo

NOW

La piattaforma introduce un nuovo modo di acquistare online, combinando aste, live streaming e...

Facebook compie 22 anni: com'è cambiato il social di Zuckerberg

Tecnologia

Lanciata il 4 febbraio 2004, la piattaforma inventata da Mark Zuckerberg oggi ha oltre due...

Musk convocato dalla procura di Parigi, perquisiti gli uffici di X

Tecnologia

La brigata per la lotta al cybercrimine ha perquisito la filiale di X France. Le indagini...

Segway Navimow presenta la nuova linea di tagliaerba 2026

Giovanni Mirenna

Tecnologia: I più letti