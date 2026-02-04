Il Ceo Strauss Zelnick ha ribadito la fiducia nel rispettare la scadenza del 19 novembre. Inizialmente il gioco sarà un'esclusiva per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre il debutto su pc avverrà in una fase successiva non ancora definita. Smentito il lancio "solo digitale"

L’ultima conferenza con gli investitori di Take-Two ha messo al centro GTA 6, fornendo rassicurazioni cruciali su quello che è forse il videogioco più atteso di sempre. Dopo alcuni rinvii che hanno spostato la finestra di lancio dall'autunno 2025 al 19 novembre 2026, i vertici della compagnia hanno voluto dissipare i dubbi legati a nuove possibili attese e alla distribuzione del titolo.

Nessun ritardo per la versione fisica

Confermata della data di uscita: Il Ceo Strauss Zelnick ha ribadito la fiducia nel rispettare la scadenza del 19 novembre. Inizialmente il gioco sarà un'esclusiva per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre il debutto su pc avverrà in una fase successiva non ancora definita. Smentito il lancio "solo digitale": Contrariamente alle indiscrezioni che ipotizzavano l'assenza di dischi al day-one per evitare leak anticipati, Zelnick ha confermato a Variety che non è previsto alcun ritardo per la versione fisica. Le copie su disco arriveranno nei negozi contemporaneamente alla versione digitale. Questo significa che mancano solo pochi mesi prima di poter vedere un nuovo trailer esteso o le prime sequenze di gameplay reali.