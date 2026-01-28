L’ordine dei Consulenti del lavoro e l’Organizzazione internazionale del lavoro hanno siglato a Ginevra un accordo con l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Allo studio attività congiunte di ricerca e formazione e linee guida per l’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese

I Consulenti del lavoro e l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) delle Nazioni Unite uniscono le forze per favorire maggiore consapevolezza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppando un utilizzo etico e responsabile dell’intelligenza artificiale nelle imprese, soprattutto tra le PMI. Con questo obiettivo il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine, Rosario De Luca, e il vicedirettore dell’Ufficio regionale dell’ILO per l’Europa e l’Asia centrale, Emmanuel Julien, hanno firmato oggi a Ginevra un accordo di collaborazione, che mira alla realizzazione di eventi e attività congiunte di ricerca e formazione e che rappresenta un riconoscimento a livello internazionale del valore sociale dei Consulenti del lavoro.