Quali Paesi del mondo stanno adottando l’IA più rapidamente?

Gianluca De Feo

Youtrend
Nel 2025 l’uso dell’AI generativa cresce rapidamente ma in modo diseguale: il Global North corre più del Sud del mondo. Emirati, Singapore e Paesi europei guidano l’adozione, mentre la Corea del Sud è il mercato più dinamico. Sullo sfondo, la sfida geopolitica tra Usa e Cina

