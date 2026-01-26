Offerte Sky
WhatsApp, arriva l'abbonamento senza pubblicità: costo e cosa cambia

Come ha rivelato il portale WaBetaInfo, il piano opzionale consentirebbe agli utenti, esclusivamente in Europa e nel Regno Unito, di rimuovere completamente le inserzioni dalla sezione “Aggiornamenti” a un costo di circa quattro euro al mese

Meta starebbe testando un modello di abbonamento su WhatsApp per rimuovere la pubblicità. Come ha rivelato il portale WaBetaInfo, il piano opzionale consentirebbe agli utenti, esclusivamente in Europa e nel Regno Unito, di rimuovere completamente le inserzioni dalla sezione “Aggiornamenti” a un costo di circa quattro euro al mese. Una cifra che potrebbe però variare prima del rilascio pubblico definitivo.

L'abbonamento per rimuovere le inserzioni

Riferendosi al nuovo piano, Meta ha assicurato che la privacy non verrà compromessa e che le inserzioni si baseranno su dati come area geografica, lingua o interazioni con canali e aggiornamenti, senza toccare le conversazioni personali protette da crittografia end-to-end. Secondo alcune indiscrezioni riportate da WaBetaInfo, il prezzo ipotizzato da Meta sarebbe di circa quattro euro al mese, anche se si tratterebbe di una tariffa provvisoria variabile da Paese a Paese.

