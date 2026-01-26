Apple presenta il nuovo AirTag, ecco le principali novità

Apple ha annunciato il nuovo AirTag, un prezioso accessorio che aiuta a non perdere di vista e a trovare gli oggetti a cui teniamo di più grazie all’app Dov’è di Apple, ora con un raggio d’azione più ampio e un altoparlante più potente. Grazie alla forza della rete Dov’è, AirTag permette di tenere d’occhio i propri effetti personali ogni giorno. Dal suo lancio nel 2021, AirTag ha aiutato persone in tutto il mondo a ritrovare oggetti smarriti come bagagli, chiavi, biciclette, borse e molto altro. Con l’aiuto di un AirTag posto nella custodia, un musicista ha potuto localizzare lo strumento che aveva perso ed esibirsi la sera stessa, mentre un’altra persona è riuscita a ritrovare il suo bagaglio smarrito che conteneva un farmaco salvavita. AirTag è pensato solo per tracciare gli oggetti e offre le protezioni più avanzate del settore contro i tracciamenti indesiderati. È disponibile da oggi al prezzo di € 35 per la confezione da un AirTag e € 119 per la confezione da quattro, con incisione gratuita personalizzata e tramite l’app Apple Store.

Raggio d’azione ancora più ampio e maggiore rintracciabilità

Il chip Apple Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso della linea di iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 11, rende il nuovo AirTag ancora più semplice da trovare. Grazie al feedback aptico, visivo e sonoro, la funzione “Posizione precisa” permette di individuare oggetti smarriti fino al 50% più lontano rispetto alla generazione precedente.1 Un chip Bluetooth aggiornato estende il raggio di localizzazione degli oggetti. Per la prima volta, la funzione “Posizione precisa” è disponibile su Apple Watch Series 9 e successivi o Apple Watch Ultra 2 e successivi, offrendo un’esperienza di tracciamento AirTag eccezionale direttamente al polso.

Il nuovo AirTag, con un design interno rinnovato, ha un altoparlante il 50% più potente rispetto alla generazione precedente, che ora permette di sentire l’AirTag dal doppio della distanza. Insieme alle nuove capacità della funzione “Posizione precisa” e a un nuovo suono ben riconoscibile, ora AirTag permette di ritrovare più facilmente gli oggetti smarriti, come le chiavi infilate tra i cuscini del divano o il portafoglio dimenticato mentre si esce di casa.

Rete Dov’è e posizione condivisa

Dov’è aiuta a individuare facilmente la posizione di AirTag, dispositivi Apple e dispositivi di terze parti compatibili, e a restare in contatto con familiari e amici, sempre nel rispetto assoluto della privacy dell’utente. Quando un AirTag è fuori dal raggio dell’iPhone a cui è abbinato, la rete Dov’è può aiutare a rintracciarlo. Dov’è è una rete crowdsourced di dispositivi Apple che usa la tecnologia Bluetooth per rilevare la posizione di accessori o dispositivi e segnalare la posizione approssimativa di questi ultimi ai rispettivi proprietari.

Il nuovo AirTag si integra perfettamente con “Condividi la posizione dell’oggetto”, una funzione di iOS progettata per aiutare a recuperare gli oggetti smarriti condividendo temporaneamente e in modo sicuro la loro posizione con terze parti di fiducia, come le compagnie aeree, per facilitare il recupero di bagagli in ritardo o altri oggetti smarriti. Apple collabora direttamente con oltre 50 compagnie aeree che accettano questi link di localizzazione in modo privato e sicuro.

Grazie a “Condividi la posizione dell’oggetto”, l’utente può condividere la posizione di un oggetto smarrito con il servizio clienti di una compagnia aerea partner. Secondo i dati di SITA, uno dei principali fornitori IT nel settore del trasporto aereo, le compagnie che hanno adottato la funzione “Condividi la posizione dell’oggetto” hanno visto diminuire del 26% i ritardi nella gestione dei bagagli, mentre i casi di bagagli “effettivamente smarriti” o non recuperabili sono scesi del 90%. L’accesso è consentito solo al personale autorizzato tramite un Apple Account sicuro o l’autenticazione del partner, e la posizione condivisa viene disattivata non appena l’utente ritrova il proprio oggetto. Inoltre, la persona proprietaria dell’oggetto può sempre interrompere la condivisione, che scadrà automaticamente dopo sette giorni.

Funzioni di sicurezza all’avanguardia

Il nuovo AirTag è progettato per tenere sempre al sicuro le informazioni sulla posizione. I dati e la cronologia delle posizioni non vengono archiviati fisicamente nell’AirTag, e le comunicazioni con la rete Dov’è sono protette tramite crittografia end-to-end, così solo la persona proprietaria del dispositivo può accedere ai dati sulla posizione. Nessuno, nemmeno Apple, conosce l’identità o la posizione del dispositivo che ha contribuito a trovarlo. Pensato solo per tracciare gli oggetti, e non persone o animali, il nuovo AirTag integra una suite di protezioni all’avanguardia contro i tracciamenti indesiderati, tra cui avvisi multipiattaforma e identificatori Bluetooth univoci che cambiano frequentemente.

Responsabilità ambientale e compatibilità degli accessori

Apple 2030 è l’ambizioso piano di Apple che prevede di raggiungere la neutralità carbonica in tutta la propria impronta ambientale entro la fine di questo decennio, riducendo le emissioni relative ai prodotti nei tre ambiti a maggiore impatto: materiali, elettricità e trasporto. Il nuovo AirTag è progettato pensando all’ambiente, con l’85% di plastica riciclata nel guscio, il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di oro riciclato nelle placcature di tutti i circuiti stampati progettati da Apple. L’imballaggio in carta è interamente composto da fibre e può essere riciclato facilmente. Il nuovo AirTag ha le stesse dimensioni dell’originale ed è quindi compatibile con tutti gli accessori per AirTag già in commercio, come il portachiavi in tessuto FineWoven realizzato con il 68% di materiale riciclato e disponibile in cinque fantastici colori.