VicenzaOro, le stampanti 3d per realizzare gioielli. VIDEO

Tecnologia

Fino al 20 gennaio, in contemporanea con la manifestazione, anche "T.Gold", il salone b2b dedicato alla tecnologia nel settore orafo. Sei i principali settori merceologici: trattamenti delle leghe, prototipazione e produzione digitale, dalla meccanica avanzata alle saldature laser al recupero di  metalli preziosi e loro affinazione, sino agli strumenti e utensili di laboratorio

In che modo le tecnologie stanno cambiando il settore dell'oro? Per scoprirlo l'appuntamento è a "T.Gold", il salone b2b di Italian Exhibition Group in contemporanea con Vicenzaoro January. L'appuntamento è fino al 20 gennaio. 

 

Sono 170 le aziende che espongono al T.Gold, provenienti da sedici Paesi. Il 40% degli espositori è estero, con in  testa Germania, Svizzera, Turchia, India e Stati Uniti. Sei i principali settori merceologici: trattamenti delle leghe, prototipazione e produzione digitale, dalla meccanica avanzata alle saldature laser al recupero di  metalli preziosi e loro affinazione, sino agli strumenti e utensili di laboratorio.

 

Cui si affiancano i settori di  frontiera: stampa 3D, additive manufacturing, binder jetting e l’automazione avanzata. In particolare, queste  tecnologie riducono gli scarti di lavorazione, consentono micro-produzioni personalizzate, accorciano i tempi  tra prototipo e pezzo finito e permettono di produrre on demand  (GUARDA IL VIDEO IN ALTO).

