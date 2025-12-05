Play-Able, postazioni di gaming accessibili per ragazzi con disabilità

Le console per videogame sono uno dei regali di Natale più amati dai giovani. Con Play-Able, il Gruppo Bosch in Italia rende questo desiderio accessibile anche a chi, a causa di barriere fisiche o cognitive, spesso ne resta escluso. Con una donazione a Fondazione ASPHI Onlus, Bosch ha reso possibile la creazione di postazioni di gaming personalizzate per ragazze e ragazzi con disabilità, consentendo loro di giocare con maggiore autonomia, sviluppare competenze digitali e restare connessi, oltre le barriere ascolta articolo

Postazioni di gioco accessibili per ragazzi con disabilità, così da favorire autonomia, apprendimento e socialità: è l’iniziativa “ Play-Able – Per un nuovo livello di accessibilità” lanciata dal Gruppo Bosch in Italia, in collaborazione con Fondazione ASPHI Onlus, che da oltre quarant’anni promuove l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’uso delle tecnologie digitali. Le console rappresentano da anni uno dei regali più desiderati dai giovani durante le feste di Natale: con Play-Able, Bosch intende rendere questo desiderio accessibile anche a chi, a causa di barriere fisiche o cognitive, spesso ne resta escluso. Le postazioni, progettate e adattate da Fondazione ASPHI Onlus, combinano diversi tipi di tecnologie e ausili in modo da consentire di giocare con maggiore autonomia, sviluppare competenze digitali e restare connessi, oltre le barriere.

Gruppo Bosch Italia: “Tecnologia sia ponte, non ostacolo” Gli ausili saranno strumenti non solo di intrattenimento, ma anche di apprendimento, comunicazione e partecipazione, utili a scuola e nella vita quotidiana. “L’accessibilità digitale rappresenta una delle sfide più urgenti della nostra società. La tecnologia, infatti, deve essere un ponte, non un ostacolo. Con Play-Able vogliamo dimostrare che la tecnologia non è solo innovazione tecnica, ma un mezzo per favorire l’inclusione e la socialità. È questo il significato profondo del nostro payoff aziendale ‘Tecnologia per la vita’: offrire opportunità reali che superino le barriere, creino nuove connessioni e migliorino la qualità della vita delle persone, in ogni contesto”, ha dichiarato Renato Lastaria, General Manager Gruppo Bosch in Italia.

Fondazione ASPHI Onlus: “Promuovere cultura accessibile a tutti” “Progetti come Play-Able confermano l’importanza di costruire reti tra organizzazioni, aziende e comunità, per promuovere una cultura accessibile a tutti, in cui ognuno possa esprimere pienamente le proprie potenzialità. In questo senso, la collaborazione tra Fondazione ASPHI Onlus e Bosch diventa un veicolo di partecipazione sociale, in cui l’innovazione si pone al servizio delle persone, generando nuove opportunità”, ha commentato Andrea Pontremoli, Presidente Fondazione ASPHI Onlus.