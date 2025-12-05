Play-Able, postazioni di gaming accessibili per ragazzi con disabilità

Play-Able, il progetto di Bosch Italia per il gaming accessibile e inclusivo
Le console per videogame sono uno dei regali di Natale più amati dai giovani. Con Play-Able, il Gruppo Bosch in Italia rende questo desiderio accessibile anche a chi, a causa di barriere fisiche o cognitive, spesso ne resta escluso. Con una donazione a Fondazione ASPHI Onlus, Bosch ha reso possibile la creazione di postazioni di gaming personalizzate per ragazze e ragazzi con disabilità, consentendo loro di giocare con maggiore autonomia, sviluppare competenze digitali e restare connessi, oltre le barriere
Postazioni di gioco accessibili per ragazzi con disabilità, così da favorire autonomia, apprendimento e socialità: è l’iniziativa “Play-Able – Per un nuovo livello di accessibilità” lanciata dal Gruppo Bosch in Italia, in collaborazione con Fondazione ASPHI Onlus, che da oltre quarant’anni promuove l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’uso delle tecnologie digitali. Le console rappresentano da anni uno dei regali più desiderati dai giovani durante le feste di Natale: con Play-Able, Bosch intende rendere questo desiderio accessibile anche a chi, a causa di barriere fisiche o cognitive, spesso ne resta escluso. Le postazioni, progettate e adattate da Fondazione ASPHI Onlus, combinano diversi tipi di tecnologie e ausili in modo da consentire di giocare con maggiore autonomia, sviluppare competenze digitali e restare connessi, oltre le barriere.
Gruppo Bosch Italia: “Tecnologia sia ponte, non ostacolo”
Gli ausili saranno strumenti non solo di intrattenimento, ma anche di apprendimento, comunicazione e partecipazione, utili a scuola e nella vita quotidiana. “L’accessibilità digitale rappresenta una delle sfide più urgenti della nostra società. La tecnologia, infatti, deve essere un ponte, non un ostacolo. Con Play-Able vogliamo dimostrare che la tecnologia non è solo innovazione tecnica, ma un mezzo per favorire l’inclusione e la socialità. È questo il significato profondo del nostro payoff aziendale ‘Tecnologia per la vita’: offrire opportunità reali che superino le barriere, creino nuove connessioni e migliorino la qualità della vita delle persone, in ogni contesto”, ha dichiarato Renato Lastaria, General Manager Gruppo Bosch in Italia.
Fondazione ASPHI Onlus: “Promuovere cultura accessibile a tutti”
“Progetti come Play-Able confermano l’importanza di costruire reti tra organizzazioni, aziende e comunità, per promuovere una cultura accessibile a tutti, in cui ognuno possa esprimere pienamente le proprie potenzialità. In questo senso, la collaborazione tra Fondazione ASPHI Onlus e Bosch diventa un veicolo di partecipazione sociale, in cui l’innovazione si pone al servizio delle persone, generando nuove opportunità”, ha commentato Andrea Pontremoli, Presidente Fondazione ASPHI Onlus.
Il creator digitale Favij ambassador dell’iniziativa
Con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione digitale, Bosch Italia ha lanciato una campagna di comunicazione sui canali social e interni dell’azienda. Ambassador dell’iniziativa è Favij, pseudonimo di Lorenzo Ostuni, uno dei creator più seguiti e amati in Italia. Youtuber, pioniere del gaming online e simbolo di una generazione cresciuta con la cultura digitale, Favij mette la sua voce e la sua esperienza al servizio di Play-Able, per raccontare il valore dell’inclusione attraverso il linguaggio universale del videogioco. Culmine del progetto è stato il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, con il lancio di un video dedicato a Play-Able, un racconto di emozioni, sogni e nuove possibilità aperte dal gaming accessibile. Protagonista del video, oltre a Favij, è Mario, uno dei ragazzi che ha preso parte al progetto. Nel video, Mario e Favij, durante una sessione di gioco, si ritrovano catapultati dentro un mondo pixelato, un universo di colori e avventure dove ogni sfida diventa occasione per crescere, tra ostacoli da superare e bonus da conquistare per accedere a un nuovo livello. “Il video vuole essere un invito a guardare la tecnologia con occhi nuovi, sottolineando come possa diventare per molte persone un vero e proprio game changer, una chiave per sbloccare le proprie abilità”, ha spiegato Giuditta Piedilato, Direttrice Comunicazione e Relazioni Pubbliche Bosch Italia.