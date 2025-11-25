Sorpresa: Facebook non è morto come pensavamo



Dati alla mano, il social tanto disprezzato non è affatto scomparso: negli Stati Uniti è ancora la piattaforma più usata dagli adulti dopo YouTube, e in Italia secondo We Are Social occupa stabilmente il secondo posto. Un risultato che dice molto su come continuiamo a informarci, a confrontarci e a polarizzarci online, spesso ignorando il peso reale del social che tutti danno per cringe, finito e passato