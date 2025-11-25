Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Sorpresa: Facebook non è morto come pensavamo

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty


Dati alla mano, il social tanto disprezzato non è affatto scomparso: negli Stati Uniti è ancora la piattaforma più usata dagli adulti dopo YouTube, e in Italia secondo We Are Social occupa stabilmente il secondo posto. Un risultato che dice molto su come continuiamo a informarci, a confrontarci e a polarizzarci online, spesso ignorando il peso reale del social che tutti danno per cringe, finito e passato

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ