Tim down in tutta Italia: segnalati rallentamenti e disservizi

I malfunzionamenti sono cominciati questo pomeriggio e conivolgono l'intero ecosistema del gruppo telefonico: dall'accesso a internet alle chiamate vocali fino alle linee domestiche. Per ora l'azienda non ha rilasciato comunicazioni ufficiali

Da metà pomeriggio di oggi, venerdì 21 novembre, molti utenti Tim stanno riscontrando problemi nell’utilizzo della rete mobile e fissa. Le prime anomalie sono state registrate intorno alle 15, ma è dopo le 16.20 che il numero di segnalazioni ha iniziato a crescere rapidamente, secondo quanto rilevato da Downdetector, la piattaforma che monitora i malfunzionamenti dei principali servizi digitali. Il disservizio, al momento, sembra coinvolgere l’intero ecosistema Tim: non solo la connessione internet, ma anche le chiamate vocali e, in alcuni casi, l’accesso alla rete da smartphone e da linea domestica. Chi utilizza l’operatore come fornitore principale potrebbe quindi trovarsi impossibilitato sia a navigare sia a contattare i propri interlocutori.