Tim down in tutta Italia: segnalati rallentamenti e disservizi

I malfunzionamenti sono cominciati questo pomeriggio e conivolgono l'intero ecosistema del gruppo telefonico: dall'accesso a internet alle chiamate vocali fino alle linee domestiche. Per ora l'azienda non ha rilasciato comunicazioni ufficiali
Da metà pomeriggio di oggi, venerdì 21 novembre, molti utenti Tim stanno riscontrando problemi nell’utilizzo della rete mobile e fissa. Le prime anomalie sono state registrate intorno alle 15, ma è dopo le 16.20 che il numero di segnalazioni ha iniziato a crescere rapidamente, secondo quanto rilevato da Downdetector, la piattaforma che monitora i malfunzionamenti dei principali servizi digitali. Il disservizio, al momento, sembra coinvolgere l’intero ecosistema Tim: non solo la connessione internet, ma anche le chiamate vocali e, in alcuni casi, l’accesso alla rete da smartphone e da linea domestica. Chi utilizza l’operatore come fornitore principale potrebbe quindi trovarsi impossibilitato sia a navigare sia a contattare i propri interlocutori.
Disservizi da Nord a Sud: quali sono le città più colpite
Le segnalazioni arrivano da ogni parte del Paese, con una concentrazione maggiore nei grandi centri urbani. Roma, Milano, Torino e Napoli figurano tra le città in cui gli utenti stanno lamentando più difficoltà. Nel Mezzogiorno, fatta eccezione per la Campania, la quantità di alert raccolti da Downdetector risulta invece più contenuta rispetto al Centro-Nord. Secondo i dati pubblicamente visibili sulla piattaforma, i problemi più frequenti riguardano la navigazione da rete fissa e le chiamate, ciascuna voce indicata dal 37% degli utenti. Un altro 26% riferisce invece di non riuscire a utilizzare la connessione mobile.
Per ora nessuna comunicazione da parte di Tim
Al momento Tim nonha diffuso note o comunicazioni ufficiali in merito al guasto. Restano quindi da chiarire sia l’origine del blackout sia le tempistiche di ripristino. Nel frattempo continuano ad arrivare segnalazioni da parte degli utenti, con un quadro che potrebbe evolvere nelle prossime ore.