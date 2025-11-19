Usa, Meta vince contro l'antitrust: legittimo acquisto IG e WhatsApp

Importante vittoria giudiziaria negli Stati Uniti per la big tech della Silicon Valley su una procedura durata cinque anni che avrebbe potuto costringere il gruppo che controlla Facebook a scorporare WhatsApp e Instagram ascolta articolo

La causa contro Meta è stata avviata dalla Federal Trade Commission perché l'azienda californiana è stata accusata di detenere un monopolio sui social media. La sentenza federale di mercoledì consegna una vittoria significativa alla big tech della Silicon Valley dopo una battaglia legale iniziata nel dicembre 2020 e durata cinque anni. L’accusa mossa dall’agenzia nei confronti della società era di “aver mantenuto illegalmente il proprio monopolio acquisendo Instagram nel 2012 e WhatsApp nel 2014 per eliminare le minacce competitive”.

La motivazioni della sentenza Il giudice James Boasberg del tribunale distrettuale federale di Washington ha concluso che Meta affronta una concorrenza sufficiente da parte dei rivali TikTok e YouTube. Nel 2020 la Federal Trade Commission (FTC) aveva sostenuto che Facebook, Instagram, Snapchat e il piccolo concorrente MeWe fossero invece in competizione in un mercato distinto, separato dalle piattaforme di intrattenimento video come TikTok e YouTube. Boasberg ha ritenuto che tale distinzione non fosse più valida nell'attuale panorama convergente dei social media. La decisione, presa a livello federale, rappresenta un duro colpo per le autorità antitrust statunitensi, che negli ultimi anni hanno perseguito azioni aggressive contro le grandi aziende tecnologiche, con risultati alterni in tribunale. Il governo USA ha avviato cinque grandi procedimenti contro i colossi tecnologici negli ultimi anni, inclusi due contro Google e cause contro Apple e Amazon.