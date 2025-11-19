Instagram down, problemi sul social di Meta: cosa sta succedendo

Mercoledì 19 novembre diversi utenti di Instagram hanno riscontrato difficoltà nel caricare, visualizzare le storie e nell’aggiornare il feed. I disservizi online in genere vengono risolti da Meta entro alcune ore, ma, per controllare se il malfunzionamento riguarda l’effettiva piattaforma o la connessione ad internet, è consigliabile consultare siti come Downdetecter.

Cosa fare mentre Meta risolve il malfunzionamento

Mentre l’azienda cerca di risolvere il disservizio per limitare i danni del “down” su cui però Meta non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, è consigliabile che gli utenti si assicurino che la rete Wi-Fi e in generale la connessione ad Internet funzioni correttamente. Per i creatori di contenuti, evitare di cancellare e ricaricare lo stesso contenuto per non sovraccaricare la piattaforma. Se il problema persiste è probabile che la causa sia lato server, quindi, non resta far altro che attendere la risoluzione del problema. I dati raccolti dai siti di monitoraggio hanno confermato, però, che nelle ultime 24 ore c’è stato un aumento considerevole delle segnalazioni legate alla piattaforma.