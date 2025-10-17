“Vietato ai minori”, Instagram si ispira al cinema per filtrare i post

Il social introduce un filtro “PG-13” per limitare i contenuti mostrati ai minorenni, mutuando il sistema di classificazione cinematografica. È una mossa che punta a rendere più sicura l’esperienza digitale degli adolescenti ma che evidenzia anche i (soliti) limiti strutturali dei controlli di età online. Una protezione utile solo se l’account è davvero di un minore
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi