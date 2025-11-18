Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cloudflare down. X, Chat GPT e Canva non funzionano: cosa sta succedendo

Tecnologia

Non si conoscono le motivazioni del malfunzionamento e non è possibile fare una stima dei tempi di ripristino. “Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti e sta indagando al riguardo. Ulteriori dettagli saranno forniti non appena saranno disponibili maggiori informazioni”, comunica l'azienda

ascolta articolo

Siti internet a singhiozzo dalla tarda mattinata di oggi per un disservizio estremamente diffuso sulla Rete e che sarebbe riconducibile a problemi di Cloudflare. Il problema è stato segnalato dalle ore 12.17 circa in Italia per poi diventare critico dalle ore 12.48 e ha coinvolto siti come X, Canva e ChaGPT.

Che cos’è Cloudflare

Cloudflare è una piattaforma cloud globale che fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni per siti web e applicazioni online, agendo come un intermediario tra gli utenti e i server originali. È una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) e un proxy inverso che instrada il traffico attraverso la sua rete globale di data center per migliorare la velocità e proteggere da minacce come attacchi DDoS e bot maligni. Oltre a questi servizi, offre anche soluzioni avanzate come il Web Application Firewall (WAF), servizi DNS ad alta velocità e ottimizzazione automatica.

La risposta dell'azienda

Sul portale Downdetector, che monitora le anomalie della rete, si è registrata un’impennata di segnalazioni. Non si conoscono le motivazioni del malfunzionamento e non è possibile fare una stima dei tempi di ripristino. “Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti e sta indagando al riguardo. Ulteriori dettagli saranno forniti non appena saranno disponibili maggiori informazioni” comunica l'azienda.

Tecnologia: Ultime notizie

Cloudflare down. X, Chat GPT e Canva non funzionano: cosa succede

Tecnologia

Non si conoscono le motivazioni del malfunzionamento e non è possibile fare una stima dei tempi...

Hue Play Wall Washer, le luci che “lavano” il muro con il colore

Daniele Semeraro

Black Friday 2025 su Amazon, quando inizia: il calendario e le date

Tecnologia

Amazon inaugura la stagione delle promozioni l 20 novembre: le offerte si protrarranno fino al...

Black Friday 2025: quando inizia, quanto dura e quando finisce

Tecnologia

Il Black Friday 2025 cadrà il 28 novembre, ma le promozioni sono già iniziate con largo anticipo....

Con DJI Osmo Mobile 8 metti alla prova la tua creatività

Nicola Paolella

Tecnologia: I più letti