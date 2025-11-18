Cloudflare down. X, Chat GPT e Canva non funzionano: cosa succede

Non si conoscono le motivazioni del malfunzionamento e non è possibile fare una stima dei tempi di ripristino. “Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti e sta indagando al riguardo. Ulteriori dettagli saranno forniti non appena saranno disponibili maggiori informazioni”, comunica l'azienda

Siti internet a singhiozzo dalla tarda mattinata di oggi per un disservizio estremamente diffuso sulla Rete e che sarebbe riconducibile a problemi di Cloudflare. Il problema è stato segnalato dalle ore 12.17 circa in Italia per poi diventare critico dalle ore 12.48 e ha coinvolto siti come X, Canva e ChaGPT.

Che cos’è Cloudflare

Cloudflare è una piattaforma cloud globale che fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni per siti web e applicazioni online, agendo come un intermediario tra gli utenti e i server originali. È una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) e un proxy inverso che instrada il traffico attraverso la sua rete globale di data center per migliorare la velocità e proteggere da minacce come attacchi DDoS e bot maligni. Oltre a questi servizi, offre anche soluzioni avanzate come il Web Application Firewall (WAF), servizi DNS ad alta velocità e ottimizzazione automatica.