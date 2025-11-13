DJI Neo 2: recensione, caratteristiche e prezzo del nuovo drone

Fotocamera migliorata, peso sempre sotto la soglia dei 250 grammi e una batteria ancora limitata. Ecco le caratteristiche dell'ultimo prodotto dell'azienda leader in ambito consumer e non solo

Con il DJI Neo 2, l’azienda leader in ambito consumer e non solo ha fatto tesoro dell'esperienza accumulata con il primo modello, puntando ancor più sulla semplicità e sull’accessibilità, ma senza rinunciare alla solidità costruttiva che da sempre caratterizza i suoi prodotti.

Solo 16 grammi in più della prima versione

Con i suoi 151 grammi, solo 16 in più rispetto alla prima versione, il DJI Neo 2 resta al di sotto della soglia dei 250 grammi che in molti Paesi, Italia compresa, permette di volare senza necessità di licenza. Questa leggerezza è un grosso vantaggio, perché si può portare il drone ovunque e farlo decollare in pochi secondi. Una miglioria particolarmente apprezzata è l'aumento della memoria interna, che passa dai precedenti 22GB agli attuali 49GB. Un progresso niente male se unito alla collaudatissima modalità di trasferimento rapido attraverso DJI Fly, in grado di portare i file sullo smartphone a una velocità massima di 80MB/s.

Piccoli progressi per la fotocamera

DJI non ha voluto rivoluzionare completamente la fotocamera del Neo 2, e sebbene nella sostanza potrebbe sembrare la stessa, qualche passo avanti rispetto al modello precedente c'è. Il sensore è un CMOS da 1/2 pollice con risoluzione da 12 megapixel, in grado di registrare video in 4K fino a 60 fps. L’immagine risulta così più definita e dettagliata rispetto al primo Neo. I filmati sono di buona qualità e quella sgranatura che contraddistingueva le catture video effettuate con la prima generazione è solo un lontano ricordo. L’assenza dell’HDR si fa comunque sentire in condizioni di forte contrasto.

L'unico vero limite è la durata della batteria

Il vero limite del DJI Neo 2, come per molti mini droni, è la durata della batteria. Con una singola carica, si riesce a volare per circa 9-11 minuti reali, difficile andare oltre, dopodiché il drone inizia automaticamente la procedura di ritorno alla base. È una durata inferiore rispetto a modelli più grandi, ma è anche il prezzo da pagare per mantenere il peso sotto i 250 grammi.

Quali sono i prezzi da cui si parte



Il DJI Neo 2 parte da 239 euro per la versione base. La Fly More Combo sale a 329 euro, oppure 399 euro con controller DJI RC-N3, mentre il pacchetto Fly More Combo Motion arriva fino a 579 euro.