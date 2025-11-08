Ecco Vibes, il social media della "sbobba" artificiale

L’app Meta AI è finalmente disponibile con qualche funzionalità in più anche in Europa. All’interno c’è una sezione che è una specie di TikTok per brevi video in gran parte nel pieno stile “brain rot” fra gattini che sfrecciano in moto, assurdi mondy fantasy e cani che declamano massime filosofiche: sono tutti prodotti all’interno della piattaforma, con poche righe di testo. La (divertente) quint’essenza della perdita di tempo assoluta, definitiva e svuota-cervello