Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Ecco Vibes, il social media della "sbobba" artificiale

Simone Cosimi

L’app Meta AI è finalmente disponibile con qualche funzionalità in più anche in Europa. All’interno c’è una sezione che è una specie di TikTok per brevi video in gran parte nel pieno stile “brain rot” fra gattini che sfrecciano in moto, assurdi mondy fantasy e cani che declamano massime filosofiche: sono tutti prodotti all’interno della piattaforma, con poche righe di testo. La (divertente) quint’essenza della perdita di tempo assoluta, definitiva e svuota-cervello

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ