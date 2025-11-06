Vibe Coding è la parola dell'anno per il Collins Dictionary

L'espressione indica un un metodo di sviluppo software basato sull'uso dell'intelligenza artificiale, che permette di generare un codice partendo da istruzioni in linguaggio naturale. La scelta rappresenta “il modo in cui la tecnologia AI sta ridefinendo la creatività e la produttività, rendendo accessibili a molti strumenti che prima richiedevano competenze altamente specializzate”, ha detto il Collins Dicitionary

La decisione del Collins Dictionary

Nella sua decisione, il Collins Dictionary ha monitorato il Collins Corpus che, composto da 24 miliardi di parole, attinge a piattaforme social e fonti mediatiche. Per il ceo Alex Beecroft, il vibe coding "riflette un cambiamento linguistico e culturale profondo, il punti di incontro tra autenticità umana e automazione intelligente".

Le altre parole selezionate

Tra le altre parole selezionate dal dizionario compare anche biohacking, cioè l’attività di alterazione dei processi naturali del corpo per migliorare salute e longevità. Segue poi clanker, un'espressione che indica i robot nei giochi e nei film di Star Wars dalla metà degli anni 2000, e glaze, un termine che rappresenta l'atto di lodare o adulare qualcuno in maniera eccessiva o immeritata. Nell'elenco troviamo anche aura farming, ossia “dimostrare il proprio carisma”; taskmasking, cioè fingere di essere produttivi sul luogo di lavoro; coolcation, espressione che indica una vacanza in una destinazione in cui vi è un clima fresco.