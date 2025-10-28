Battlefield 6, arriva la modalità Battle Royal Redsec: cosa sapere

Oggi pomeriggio, a partire dalle 16:00, arriva finalmente su Battlefield 6 la tanto attesa modalità Battle Royale, ufficialmente chiamata REDSEC (Redacted Sector). Sarà disponibile gratuitamente per tutti gli acquirenti del gioco EA, che sta già riscuotendo un buon successo tra i fan. La modalità era stata anticipata nelle scorse settimane e, dopo varie fasi di beta testing, finalmente i giocatori potranno provarla in prima persona. In concomitanza con il lancio sarà pubblicato anche un gameplay trailer completo, ma per ora c'è solo un brevissimo teaser apparso sui social.

Il debutto

REDSEC sarà la principale novità della prima stagione del gioco, che prende il via domani, ma non sarà l’unica: EA ha annunciato anche una nuova mappa e diverse modalità aggiuntive, sebbene molti dettagli restino ancora segreti. La Battle Royale vedrà 100 giocatori divisi in 25 squadre da 4, con possibilità di scegliere tra varie classi e armi, che non potranno essere cambiate durante la partita. La mappa si restringerà progressivamente, con meccaniche molto severe (morte istantanea fuori dai confini) e sarà ampia, distruttibile e piena di veicoli, in pieno stile Battlefield. Resta qualche dubbio sul termine “free-to-play”: è probabile che la modalità sarà accessibile a tutti i possessori del gioco base, senza bisogno di Season Pass, ma la conferma definitiva arriverà solo al momento del lancio.