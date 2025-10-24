Il nuovo rapporto del Reuters Institute fotografa un cambiamento epocale nel modo di informarsi. Cresce l’uso settimanale dei modelli di intelligenza artificiale generativa, con ChatGPT e Gemini in testa. L’IA viene sempre più impiegata per risposte rapide, riducendo il traffico verso i siti d’informazione. Gli utenti però si fidano solo parzialmente delle risposte automatiche. Quando si parla di salute e politica, cercano ancora conferme dai media tradizionali
