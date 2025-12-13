Piccoli "Amazon" crescono? Come sta il mercato dei libri online

Dedichiamo sempre meno tempo alla lettura e in un mondo che va a veloce la tentazione di acquistare libri con un click è fortissima. Ma quali sono e le alternative ai colossi del settore e-commerce e quali sono le prospettive per i siti che sostengono le vendite online delle librerie indipendenti? Ne abbiamo parlato con Giorgo Gizzi, direttore di Risguardi, rivista delle librerie per le librerie che unisce le voci dei librai a quelle dei protagonisti delle piccole e medie case editrici