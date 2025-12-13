Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Piccoli "Amazon" crescono? Come sta il mercato dei libri online

Ludovica Passeri

©Getty

Dedichiamo sempre meno tempo alla lettura e in un mondo che va a veloce la tentazione di acquistare libri con un click è fortissima. Ma quali sono e le alternative ai colossi del settore e-commerce e quali sono le prospettive per i siti che sostengono le vendite online delle librerie indipendenti? Ne abbiamo parlato con Giorgo Gizzi, direttore di Risguardi, rivista delle librerie per le librerie che unisce le voci dei librai a quelle dei protagonisti delle piccole e medie case editrici

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ