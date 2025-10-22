"Quando non so con chi parlare, uso l'IA": lo studio sugli under 18

Quasi uno studente su due considera l’IA un’amica, assistente o persino uno “psicologo digitale”, ma solo il 4,4% si sente davvero competente nel suo utilizzo. In occasione della prima Giornata Nazionale della Cittadinanza Digitale, l’indagine del Movimento Etico Digitale evidenzia la necessità di un’educazione al web più strutturata, diffusa e partecipata. Ne abbiamo parlato con Davide Dal Maso presidente del Movimento e Gregorio Ceccone pedagogista del digitale