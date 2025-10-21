Dopo mesi di trattative, Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un’intesa per salvare il social network dal divieto in America. La decisione ribalta la sua posizione del 2020, quando invocava il ban dell’app cinese. Ora un consorzio di investitori prenderà in mano la gestione, con Oracle e Murdoch in prima fila. L’obiettivo è ridurre i timori sulla sicurezza nazionale e mantenere il controllo dell’algoritmo. Intanto TikTok cresce come piattaforma d’informazione, soprattutto tra i giovani